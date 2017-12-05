«На данный момент хочу набрать свою прежнюю форму. А перед травмой хотелось поиграть в топ-чемпионате. Английском. Нравится их футбол. Что касается клуба, раньше очень нравился «Челси». Я даже на стажировку ездил в Лондон.

Что касается целей в России, то это — каждый год выигрывать чемпионат, Кубок и Суперкубок. Если в этом сезоне "Спартак" ограничится Кубком, очень сильно расстроюсь. Хочется побеждать в каждом турнире», — приводит слова Зобнина "Фратрия".