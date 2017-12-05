Сообщается, что новый контракт Миланича с «Марибором» рассчитан до 2021 года.

Добавим, что под руководством 49-летнего Миланича «Марибор» занял последнее место в группе Лиги чемпионов. Кроме того, команда в четвертьфинале вылетела из Кубка Словении. 

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