Главный тренер «Марибора» Дарко Миланич продлил контракт с клубом. Об этом стало известно на официальной странице команды в Twitter.

Сообщается, что новый контракт Миланича с «Марибором» рассчитан до 2021 года.

Official: Maribor coach Darko Milanic extends his contract with the club until 2021. ✍️ pic.twitter.com/EvqBCZLcJO — NK Maribor 🇬🇧 (@nkmaribor_en) 5 декабря 2017 г.

Добавим, что под руководством 49-летнего Миланича «Марибор» занял последнее место в группе Лиги чемпионов. Кроме того, команда в четвертьфинале вылетела из Кубка Словении.