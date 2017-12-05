«Бэйл не сыграет завтра. Он вернется, когда будет готов. В прошлом сезоне Роналду выступал блестяще. Люди говорят, в этом сезоне он не так хорош, но впереди еще шесть месяцев – посмотрите потом! Мы ожидаем тяжелой игры завтра. Мы не обращаем внимания на то, что уже прошли дальше. Соперник очень хорош.

В чемпионате Испании мы занимаем не то место, которое хотелось бы. Но я не переживаю. Со временем все поменяется. Мы должны продолжать делать то, что делаем. Есть вещи, которые я вижу, а другие – нет. Мы забиваем много в этом сезоне. Возможно, не так стабильно, как нужно. Но мы пытаемся добиться стабильности в этом смысле», – цитирует французского специалиста пресс-служба УЕФА.

Напомним, команды сыграют завтра, 6 декабря, в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоится в Мадриде и стартует в 22.45 мск.