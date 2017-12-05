«Реал» занимает четвертое место в примере с отставанием в восемь очков от «Барселоны».

Бывший главный тренер «Реала» Хорхе Вальдано высказался об игровых проблемах команды.

«Одна из проблем команды – широко известный фактор волнения, – приводит AS слова Вальдано. – Проблема не в халатной игре, а в том, что многие игроки хотят побеждать в матчах самостоятельно. Иско – один из таких. Он появляется везде, что делает его важным игроком. Но из-за этого в последние 20-25 минут он устает.

Другой такой игрок – Криштиану Роналду. Он стремится забить из любой ситуации. Он хорошо сыграл с «Атлетиком», но совсем не взаимодействовал с Бензема.

Бензема не ищет Криштиану, Криштиану не ищет Бензема. Статистика говорит о том, что они не сделали друг другу ни одной передачи за весь второй тайм. Это тяготит команду, которая преследует лидера».

Напомним, после 14 туров «Реал» занимает четвертое место, отставая на восемь очков от лидирующей «Барселоны».