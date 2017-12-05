Ауар может оказаться в Каталонии уже в следующем году.

«Барселона» следит за полузащитником «Лиона» Уссемом Ауаром, сообщает Football Espana.

Не исключено, что 19-летний француз перейдет в каталонский клуб уже в следующем году.

Ауар дебютировал в лиге 1 в прошлом сезоне, а в нынешнем чемпионате провел 11 матчей, забил один гол и сделал две голевые передачи.

Полузащитник выступает на позиции центрального полузащитника, но в равной степени может сыграть левого атакующего вингера.

«Барселона» внимательно наблюдает за игроком молодежной сборной Франции, в том числе с точки зрения интереса к нему со стороны других клубов.

Контракт Ауара с «Лионом» рассчитан до лета 2020 года.