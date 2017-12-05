«Барселона» присматривается к 19-летнему полузащитнику «Лиона»
Ауар может оказаться в Каталонии уже в следующем году.
«Барселона» следит за полузащитником «Лиона» Уссемом Ауаром, сообщает Football Espana.
Не исключено, что 19-летний француз перейдет в каталонский клуб уже в следующем году.
Ауар дебютировал в лиге 1 в прошлом сезоне, а в нынешнем чемпионате провел 11 матчей, забил один гол и сделал две голевые передачи.
Полузащитник выступает на позиции центрального полузащитника, но в равной степени может сыграть левого атакующего вингера.
«Барселона» внимательно наблюдает за игроком молодежной сборной Франции, в том числе с точки зрения интереса к нему со стороны других клубов.
Контракт Ауара с «Лионом» рассчитан до лета 2020 года.