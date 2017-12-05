Главный тренер «Челси» Антонио Конте рассказал, за кого он будет болеть на ЧМ-2018.

«Несомненно, я буду болеть за своих игроков, и по этой причине буду поддерживать Бельгию, Англию, Бразилию и так далее. Я постараюсь посмотреть игру и, думаю, будет здорово увидеть моих игроков в матче друг против друга».

Разумеется, чемпионат мира – выдающийся турнир, лучший на планете. В этом турнире можно продемонстрировать свой уровень и мастерство, и то, что являешься топ-игроком. Думаю, это фантастический шанс для каждого игрока продемонстрировать свои способности», - цитирует Конте официальный сайт «Челси».

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи.