Как пишет Marca, кроме известных игроков вроде Мауро Икарди и Тимо Вернера, "Реалу" предложили "андеграундный" вариант в лице Федора Смолова. Испанцы отмечают, что появление форварда "Краснодара" в списке "Реала" удивительно, потому что обычно мадридский клуб не интересуется такими игроками, особенно, учитывая, что адаптация такого игрока может быть непростой.

Однако в отчете о Смолове, которым руководствуются в "Реале", говорится, что он "европеизированный русский", то есть свободно говорит по-английски, в отличие от соотечественников у него нет таких особенностей, которые обычно влияют на их игру, когда они оказываются в Испании. Он относительно легко может пройти адаптацию в международном коллективе.

Впрочем, Marca отмечает, что в "списке покупок" "Реала" у Смолова есть очень сильные соперники.

Напомним, ранее стало известно, что Смоловым также интересовался "Вест Хэм", но самого Федора не устраивает этот вариант, потому что команда идет в нижней части турнирной таблицы АПЛ и играет в оборонительный футбол.