Полузащитник «Шахтера» Бернард поделился ожиданиями от матча с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.

«Не зря говорят: лучшая оборона - это атака. Мы будем верны собственным игровым принципам. Главная цель - выйти из группы.

Неважно, сыграем вничью или победим. Можем заверить: «Шахтер» не будет бояться играть», - цитирует Бернарда сайт украинских каналов «Футбол 1/2».

Матч «Шахтер» - «Манчестер Сити» состоится 6 декабря и начнется в 22:45 по Москве.