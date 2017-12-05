«Премиальные? Нам никто такого не обещал. Для нас самая главная мотивация – престижность Лиги чемпионов и участие в плей-офф.

Я буду не против сыграть завтра 5:5, но пробиться в плей-офф. Хотя куда важнее в обороне не пропустить. Тогда наши шансы на ничью и выход в плей-офф будут у нас значительно выше.

Я не могу никого выделить в «Манчестер Сити». Там единая команда, а руководит всем в ней такой сильный тренер как Гвардиола», - цитирует Пятова SportArena.

Матч «Шахтер» - «Манчестер Сити» состоится 6 декабря и начнется в 22:45 по Москве. Напомним, «Манчестер Сити» уже обеспечил себе путевку в плей-офф.