«Те футболисты, которые сегодня вышли на поле, не всегда играют в "основе". Хорошо, что мы получили шанс и победили.

У нас были моменты в первом тайме, мы должны были забивать, но не вышло. Во втором тайме все изменилось. Форварду всегда приятно забивать, но главной задачей сегодня был выход в следующий раунд», - приводит слова Рэшфорда официальный сайт УЕФА.