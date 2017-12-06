"Мы снова не смогли победить. "Базель" провел три атаки и забил два гола. Хотели забить и мы, но мяч никак не шел в ворота.

Сегодняшний матч был похож на все предыдущие. Мы не уступали "Базелю", но он воспользовался нашими ошибками и забил. На этом уровне ошибки дорого обходятся.

Выступление в турнире было для нас полным негатива. Одна за другой у нас повторялись ситуации, которых не должно быть в Лиге чемпионов. Мы ни разу не победили, и нам очень жаль. Надо перевернуть эту страницу и готовиться к следующим матчам в чемпионате страны", - заявил Витория.