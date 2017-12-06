«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра среды.

Состоялся исполком МОК, на котором решилась судьба олимпийской сборной России.

Российские спортсмены смогут принять участие в ОИ-2018 только в нейтральном статусе.

Олимпийский комитет России дисквалифицирован, а Виталий Мутко получил пожизненную дисквалификацию.

Московский ЦСКА проиграл "Манчестер Юнайтед" в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов.

В параллельном матче "Барселона" обыграла "Спортинг", "Ювентус" выиграл у "Олимпиакоса".

"Бавария" переиграла "Пари Сен-Жермен", "Селтик" уступил "Андерлехту".

"Рома" с минимальным счетом обыграла "Карабах", а ""Челси" сыграл вничью с "Атлетико".

Таким образом, «МЮ», «Базель», «ПСЖ», «Бавария», «Рома», «Челси», «Барселона» и «Ювентус» вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов.

А ЦСКА, «Атлетико», «Селтик» и «Спортинг» сыграют в 1/16 финала Лиги Европы.

Как сообщают СМИ, главный тренер «Ростова» Леонид Кучук отправлен в отставку.

Шайба Владислав Наместникова и две передачи Никиты Кучерова помогли "Тампе" переиграть "Айлендерс".

Гол Павла Бучневича принес победу "Рейнджерс" в матче с "Питтсбургом".

32 сэйва Сергея Бобровского не спасли "Коламбус" от поражения в игре с "Нью-Джерси".

"Нэшвилл" забросил пять шайб в Далласе и возглавил Западную конференцию.

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