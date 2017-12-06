«В кубке "Крыльям" досталась самая сложная сетка, согласен. Но могу сказать абсолютно честно: никакой боязни соперника перед матчами с "Локомотивом" и "Рубином" не было. Не будет мандража и перед "Спартаком". Мы не для того обыгрывали «железнодорожников» и казанцев, чтобы выйти и сдаться красно-белым. Думаю, матч будет интересным.

Конечно, «Спартак» – действующий чемпион страны, и команда у них очень сильная. Но мы будем биться, а не смотреть на то, как здорово играют Промес или Зе Луиш. Хочется пройти в кубке дальше. Однако если все-таки положить на чашу весов выход в РФПЛ и кубок России, то первое для нас, конечно, важнее. Но сейчас так далеко не заглядываю. Впереди – зимние сборы, важно очень хорошо подготовиться, чтобы добиться необходимых результатов", — цитирует Алиева официальный сайт клуба.

Напомним, матч "Спартак" - "Крылья Советов" состоится 28 февраля 2018 года.