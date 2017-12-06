- Безусловно, это будет сенсационный результат. Ведь если отбросить все симпатии и национальную принадлежность, можно констатировать, что превосходство английской команды сразу бросается в глаза. Но мы и любим футбол за непредсказуемость. Так что шансы на приятный сюрприз остаются, — заявил Кечинов в интервью RT.

Напомним, что матч двух команд в рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов состоится сегодня в 22:45 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.