«Я считаю, что играли хорошо, были моменты еще забить. У Дзагоева не получилось перебросить вратаря. Думаю, все проявили себя хорошо, в первую очередь молодежь – на таком высоком уровне.

Все же не смогли выйти из группы со второго места, немного не хватило. Думаю, во всем нужно винить наш домашний матч с «Базелем». Там мы очень плохо сыграли, и уже тяжело было что-то вернуть. Чтобы выходить со второго места, нужно добиваться большего», – сказал футболист в эфире программы «Все на матч».

Напомним, по итогам группового этапа армейцы заняли 3-е место и вышли в плей-офф Лиги Европы.