- Как себя чувствует Андрей Лунев? Сможет ли он сыграть завтра?

- Он чувствует себя очень хорошо по сравнению с тем, как он чувствовал себя раньше. Не могу сказать о его готовности сыграть в процентном выражении. Примем решение после сегодняшней и завтрашней тренировок.



- Святым покровителем Сан-Себастьяна является Святой Себастьян. Не кажется ли вам, что Себастьян Дриусси будет завтра неудержим?

- В том месте, где я родился, тоже покровительствует Святой Себастьян, поэтому все возможно. Дриусси - очень молодой и талантливый игрок. Поскольку он самый молодой среди аргентинцев, ему нужно несколько больше времени на адаптацию. Верю, что он скоро покажет свой лучший футбол.



- Почему не приехал Артем Дзюба?

- Вчера во время тренировки он получил травму. У него заболела шея, он не мог ей двигать. Поэтому мы его не взяли с собой в Испанию.



- «Зенит» устраивает ничья, но ваша команда - одна из самых результативных в Лиге Европы. Чего ждать завтра?

- Мне кажется, «Реал Сосьедад» - очень сильная команда, пожалуй, лучшая в этой группе. У них в составе огромное количество быстрых и техничных футболистов. Что касается нас, то мы много забиваем, нам удался хороший матч в Петербурге, когда мы их обыграли. Думаю, обе команды будут стремиться занять первое место в группе. Скорее всего, матч получится очень результативным. Ожидаю, что мы победим.



- У болельщиков «Реал Сосьедада» нет понимания, до какой стадии наша команда может пройти в этом турнире. Как оцените наши перспективы?

- Международные европейские турниры - очень своеобразная и необычная вещь. У них есть большой перерыв: команды играют последний матч в декабре, а следующий - в феврале, когда они могут быть уже на другом уровне. Многое может измениться за это время. «Реал Сосьедад» - одна из лучших команд на групповой стадии и во всем турнире в этом году, - приводит слова Манчини официальный сайт "Зенита".