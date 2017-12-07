В матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов московский «Спартак» на выезде проиграл «Ливерпулю» со счетом 0:7.

У победителей встречи хет-трик оформил Филиппе Коутиньо, дубль – Садио Мане и по разу отличились Роберто Фирмино и Мохаммед Салах.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этого противостояния.

В параллельном матче группы Е «Марибор» дома сыграл вничью с «Севильей» (1:1).

Таким образом, «Ливерпуль» с 12-ю очками занял первое место в группе, на второй строчке расположилась «Севилья», имея в активе на три очка меньше. Оба клуба сыграют в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Москвичи с шестью очками с третьего места вышли в 1/16 финала Лиги Европы. «Марибор», у которого три очка, занял последнее место в квартете.

Напомним, жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов и 1/16 финала Лиги Европы состоится в понедельник, 11 декабря.

Лига чемпионов

Группа Е

6-й тур

«Ливерпуль» - «Спартак» - 7:0 (3:0)

Голы: Коутиньо 4 (1:0 - пен.). Коутиньо 15 (2:0). Фирмино 18 (3:0). Мане 47 (4:0). Коутиньо 50 (5:0). Мане 76 (6:0). Салах 86 (7:0).

«Ливерпуль»: Кариус, Морено (Милнер, 45), Гомес, Клаван, Ловрен (Александр-Арнольд, 60), Вейналдум, Коутиньо, Джан, Фирмино (Старридж, 72, , 72), Мане, Салах

«Спартак»: Селихов, Боккетти, Ещенко, Таски, Джикия (Пашалич, 60), Зобнин, Фернандо, Глушаков, Промес (Самедов, 75), Адриано, Зе Луиш (Мельгарехо, 52)

Предупреждения: Джан, 7 - Джикия, 3; Фернандо, 62

Судья: Шимон Марчинак (Польша)