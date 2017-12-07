- Не могу этого объяснить. Мы вышли на поле, но «Ливерпуль» превзошел нас во всех составляющих, в злости. И это доказывает то, что «Спартак» еще не готов. Чтобы проводить подобные матчи, нужна спортивная злость, нужно качество. А мы вышли сегодня без этой злости, боялись «Ливерпуль». Таких больших поражений у меня не было, нужно забыть его, понять, в чем мы ошиблись, это может пойти на пользу, как урок.

Я разочарован. Разочарован, потому что ожидал увидеть совсем другой матч. Не хочу сказать, что мы должны были обязательно победить, но должны были показать что-то большее. Противостоять «Ливерпулю» другим образом, - передает слова Карреры «Р-Спорт».

Добавим, что «Спартак», уступив «Ливерпулю» со счетом 0:7, потерпел самое крупное поражение в истории для российских клубов в еврокубках.