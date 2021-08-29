Жозе Моуринью: Переход Роналду в «МЮ» – идеальная сделка, если «Ювентус» и Криштиану счастливы

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью оценил трансфер нападающего Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что контракт между 36-летним португальцем и «красными дьяволами» должен быть рассчитано на два года.

– Если «Ювентус» и Роналду счастливы от данного перехода, то это идеальная сделка для обеих сторон. Не думаю, что есть смысл говорить о Криштиану, поскольку он забивает, побеждает и творит историю в последние 20 лет, – цитирует Моуринью Sky Sports.

Роналду выступал за «Ювентус» с июля 2018 года. В общей сложности он провел за туринцев 134 матча, забил 101 гол и отдал 22 ассиста.