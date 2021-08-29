Гендиректор «Нижнего Новгорода»: Бумаль совсем скоро присоединится к нашей команде

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов подтвердил информацию о том, что клуб близок к закрытию сделки по экс-полузащитнику «Урала» Петрусу Бумалю.

– Мы заканчиваем работу над этим трансфером. Да, Бумаль совсем скоро присоединится к «Нижнему Новгороду». Через несколько дней объявим официально. Финансовых проблем клуб больше не имеет, – цитирует Измайлова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в данный момент Бумаль находится без клуба. Свободным агентом игрок стал в мае этого года после того, как у него истек контракт с турецкой командой «ББ Эрзурумспор».

За «Урал» 28-летний камерунец играл в период с 2017 по 2020 год – на его счету 64 матча за екатеринбуржцев, в которых он отметился одной голевой передачей.