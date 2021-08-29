В РФС уверены, что матч с Хорватией станет предвестником возвращения болельщиков на трибуны

Генсек РФС Александр Алаев прокомментировал информацию о том, что отборочный матч чемпионата мира по футболу 2022 года Россия-Хорватия сможет посетить более 20 тысяч зрителей. Изначально в продажу поступило всего 3000 билетов.

«Это отличная новость для сборной России. Впереди важнейший матч с Хорватией, и команда не останется без поддержки болельщиков. Уверен, что этот матч станет предвестником возвращения зрителей на трибуны, и с увеличением количества привитых россиян мы наконец-то вернем болельщиков на стадионы, как это уже происходит в ведущих странах Европы», цитирует Алаева официальный сайт РФС.

Матч с Хорватией пройдет 1 сентября на «Лужниках». Помимо этого соперника, сборная России в сентябре встретится с Кипром и Мальтой.