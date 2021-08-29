Агент Сутормина высказался о вызове своего клиента в сборную России

Агент Александр Клюев, клиентом которого является фланговый полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин, оценил вызов своего подопечного в сборную России на сентябрьские матчи отборочного раунда к чемпионату мира-2022.

Напомним, что 27-летний игрок заменит в составе национальной команды правого защитника Сергея Петрова, получившего травму голени во время вчерашней тренировки сборной.

– Очень рад за Лешу. Он своей работой, трудолюбием и старанием заслужил этот вызов. Для него это огромный стимул, шанс и возможность проявить себя на уровне сборной. Его карьера – это отличный пример, который показывает, что нет ничего невозможного. Что при правильном отношении к своему делу, к футболу за 2-3 года абсолютно реально пройти путь от клуба ФНЛ до главной команды страны, – цитирует агента Sport24.

В нынешнем сезоне Сутормин принял участие в шести матчах петербургского клуба, забив два гола и отдав один ассист.

Добавим, что 1 сентября подопечные Валерия Карпина сыграют против сборной Хорватии. Спустя три дня российская команда встретится с Кипром. Заключительная встреча в рамках сентябрьских матчей отбора к ЧМ пройдет 7-го числа – соперником россиян станет Мальта.