«Зенит» согласился продать Азмуна в «Лион»

«Зенит» готов продать «Лиону» нападающего Сердара Азмуна. Об этом сообщает «МК-Спорт» со ссылкой на L'Equipe.

По данным источника, сделка будет закрыта, если питерцы сумеют найти замену иранскому футболисту. Отмечается, что игрок уже согласовал трудовой контракт «Лионом».

В прошлом сезоне 26-летний форвард провел в чемпионате России 24 матча, забил 19 мячей и отдал две результативные передачи. Его контракт с «Зенитом» рассчитан до лета 2022 года.

Добавим, что в нынешнем сезоне РПЛ Азмун забил пять мячей в шести матчах и отдал одну результативную передачу.