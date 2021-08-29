Безуглов ответил на критику Карпина о работе медицинского штаба в сборной России

Бывший главный врач сборной России Эдуард Безуглов ответил на критику нового тренера команды Валерия Карпина.

«Вся информация всегда предоставлялась в срок в полном объеме», – сообщил Безуглов в прямом эфире своего Instagram.

Напомним, ранее Карпин заявил, что медицинский штаб, который возглавлял Безуглов, не предоставил информацию о кандидатах в национальную команду, после чего стороны решили прекратить сотрудничество.

Добавим, что Безуглов работал в команде с 2012 года. После ухода из сборной он занял аналогичный пост в московском ЦСКА.