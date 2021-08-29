Гол Школика в концовке встречи помог «Ротору» сыграть вничью с «Томью»

Матч восьмого тура ФНЛ между «Томью» и «Ротором» завершился ничейным результатом – 1:1.

Отметим, что первый гол встречи был забит на 44-й минуте – полузащитник хозяев Александр Ставпец удачно реализовал 11-метровый удар. Во второй половине игры хавбек волгоградцев Игорь Школик уравнял шансы команд, отличившись забитым мячом на 80-й минуте.

Таким образом, томичи занимают 11-е место в турнирной таблице, набрав 10 очков. Волгоградский клуб идет 12-м (9 очков).

В следующем туре «Томь» отправится в гости к «КАМАЗу», а «Ротор» проведет выездную встречу с «Оренбургом». Обе встречи запланированы на 5 сентября.

Добавим, что в параллельной игре «Енисей» разошелся миром с «Волгарем» (2:2).