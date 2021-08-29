«Вест Хэм» продолжает переговоры с ЦСКА по трансферу Влашича

Руководство «Вест Хэма» продолжает вести переговоры по переходу атакующего полузащитника ЦСКА Николы Влашича.

По информации журналиста Фабрицио Романо, сумма трансфера 23-летнего игрока может составить 30 миллионов евро. При этом в сделку будут включены различные бонусы.

Ранее сообщалось, что футболист отказался выходить в стартовом составе армейцев на матч шестого тура чемпионата России с «Зенитом» (0:1).

Добавим, что 24-летний Влашич защищает цвета ЦСКА с августа 2018 года. За это время он принял участие в 108 встречах, забил 33 гола и отдал 21 ассист. Действующий контракт игрока рассчитан до лета 2024-го.