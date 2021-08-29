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29 августа 15:08
автор: Владислав Корегин

«Вест Хэм» продолжает переговоры с ЦСКА по трансферу Влашича

Сумма сделки может составить 30 млн евро.

Руководство «Вест Хэма» продолжает вести переговоры по переходу атакующего полузащитника ЦСКА Николы Влашича.

По информации журналиста Фабрицио Романо, сумма трансфера 23-летнего игрока может составить 30 миллионов евро. При этом в сделку будут включены различные бонусы.

Ранее сообщалось, что футболист отказался выходить в стартовом составе армейцев на матч шестого тура чемпионата России с «Зенитом» (0:1).

Добавим, что 24-летний Влашич защищает цвета ЦСКА с августа 2018 года. За это время он принял участие в 108 встречах, забил 33 гола и отдал 21 ассист. Действующий контракт игрока рассчитан до лета 2024-го.

источник: «Советский спорт»
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