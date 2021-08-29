Руководитель пресс-службы «Спартака» отметил сильные стороны Кофрие

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал переход в московскую команду центрального защитника Максимилиано Кофрие.

Красно-белые подписали с 24-летним бельгийцем долгосрочный контракт. Футболист будет играть под номером «3».

«Кофрие прошел медицинское обследование, подписал контракт, сейчас работает с тренерами по физподготовке и скоро будет представлен в команде. Я, как и вы, не видел его в действии, заранее не могу дать никаких оценок, но, судя по тому, что слышал, он активен в отборе, любит присоединяться к атаке, боец. Но только игра ответит на все вопросы», - передает слова Зеленова Sport24.

Добавим, что общая стоимость перехода игрока составила три миллиона евро, из которых 500 тысяч будут выплачены агенту футболиста. За время пребывания в «Сент-Труйдене» игрок провел 25 матчей и забил один гол при одном ассисте.