Анзор Кавазашвили: Покупка Кофрие – очередное необдуманное телодвижение руководства «Спартака»

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили дал комментарий по поводу трансфера центрального защитника Максимилиано Кофрие в стан московского клуба.

Отметим, что сумма сделки по 24-летнему бельгийцу составила два с половиной миллиона евро. С игроком был подписан четырехлетний контракт.

– Знаю только, что бельгийская команда Кофрие занимает 12-е место. Если они нашли такого «классного» защитника… не знаю, кто был инициатором данной покупки: Витория или кто-то из окружения господина Федуна. Видимо, в «Спартаке» комплектованием команды занимаются по остаточной стоимости. Может, хотят купить дешево, а потом продать дороже. Но я в этом сомневаюсь. Очередное необдуманное телодвижение руководства, – цитирует Кавазашвили «Чемпионат».

Напомним, Кофрие является воспитанником академии «Андерлехта». Он защищал цвета «Сент-Трюйдена» с осени прошлого года. В общей сложности игрок провел за команду 25 матчей, забил один гол и отдал один ассист.