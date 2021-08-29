В Норвегии сообщили, что «Норвич» договорился с «Ростовом» о переходе Норманна

Опорный полузащитник «Ростова» Матиас Норманн находится в шаге от перехода в клуб чемпионата Англии.

Как сообщает норвежское издание VG, между ростовской командой и «Норвичем» была достигнута договоренность по трансферу 25-летнего хавбека. Отмечается, что «канарейки» арендуют футболиста до конца текущего сезона с обязательством выкупа.

Напомним, Норманн выступает за «Ростов» с января 2019 года. В общей сложности он провел за клуб 56 матчей, забил два гола и отдал восемь ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.