«Монако» без Головина одержал гостевую победу над «Труа»

Футболисты «Монако» обыграли «Труа» (2:1) в гостевом матче четвертого тура чемпионата Франции.

Одним из главных героев сегодняшней встречи стал фланговый хавбек «монегасков» Софьян Диоп, оформивший дубль на 40-й и 58-й минуте. У соперников гол был записан на защитника гостей Рубена Агилара, переправившего мяч в свои ворота на 51-й минуте.

Напомним, что в игре не смог принять участие российский полузащитник «Монако» Александр Головин, получивший красную карточку в матче прошлого тура с «Лансом» (0:2).

Таким образом, подопечные Нико Ковача набрали четыре очка и поднялись на 12-е место в турнирной таблице Лиги 1. «Труа» располагается на предпоследней, 19-й строчке с одним очком.

12 сентября «Монако» на своем поле сыграет с «Марселем», а «Труа» в тот же день отправится в гости к «Мецу».