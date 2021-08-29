Алексей Сутормин - о вызове в сборную России: Не ожидал, что меня вызовут

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин поделился впечатлениями от вызова в сборную России на отборочные матчи ЧМ-2022 со сборными Хорватии, Мальты и Кипра.

«Валерий Георгиевич Карпин заранее позвонил и спросил, готов ли я приехать в сборную. Я сказал, что, конечно, готов. Потом чуть позже все подтвердилось. Я узнал о том, что нужно ехать в сборную. В какой-то степени даже был удивлен вызовом, если честно, не ожидал. Теперь нужно хорошо поработать и оправдать доверие», - цитирует Сутормина Матч ТВ.

Сутормин выступает за «сине-бело-голубых» с 2019 года. За это время он провел 54 матча за питерский клуб и отметился семью голами. Футболист перешел в «Зенит» из «Рубина» за 50 тысяч рублей.