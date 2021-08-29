Андрей Канчельскис: Не знаю, каким образом «Зенит» сможет найти такого же форварда, как Азмун

Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис оценил возможный уход форварда «Зенита» Сердара Азмуна в «Лион».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что петербургский клуб готов отпустить иранского футболиста во французский клуб. Контракт 26-летнего игрока со «ткачами» будет рассчитан до лета 2026 года, а сумма трансфера должна составить 15 миллионов евро.

– Конечно, «Лион» – хороший вариант для Сердара. «Зенит» многое потеряет с его уходом. Для клуба он нападающий номер один, очень хороший игрок в атаке. Не знаю, как они будут восполнять эту потерю. Где они найдут такого же нападающего как Азмун. Это будет тяжело сделать, – цитирует Канчельскиса «Спорт-Экспресс».

Напомним, Азмун защищает цвета «Зенита» с февраля 2019 года – на его счету 58 забитых мячей и 20 ассистов в 90 матчах. Вместе с командой он стал трехкратным чемпионом России и обладателем Кубка страны.