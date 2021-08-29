Губерниев удивился отсутствию Сафонова в сборной России

Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал число вратарей, вызванных в сборную России.

«Что касается выбора вратарей, то Кафанов вызвал пять голкиперов. Это напоминает мультфильм про семь шапок: «А можешь две сделать? Могу. А можешь пять? Могу. А семь?» Матвей Сафонов в последнем туре РПЛ отыграл лучше всех, а запоминается ведь всегда последнее, как у артистов — последний альбом. Да, Матвей допускал ошибки, но если вы зовете пятерых, то что мешает вызвать шестого?» - приводит слова Губерниева Sport24.ru.

Напомним, что в сентябре сборная России примет участие в трех отборочных матчах на чемпионат мира 2022 года, который пройдет в Катаре, игры против Хорватии (1 сентября) и Мальты (7 сентября) подопечные Карпина проведут дома, а встречу с Кипром (4 сентября) - в гостях.