«Зенит» может получить специальные разрешения на въезд в Лондон для матча с «Челси» в ЛЧ

Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Челси» и «Зенитом» все еще может пройти в Лондоне.

Как сообщает Sport24, руководство «аристократов» надеется добиться у правительства Великобритании специальных разрешений для петербургского клуба, чтобы игра состоялась в назначенный срок.

Ранее стало известно, что матч между командами может пройти на нейтральном поле из-за серьезных ограничений на въезд в Великобританию, принятых в связи с пандемией коронавируса.

Напомним, встреча «Челси» – «Зенит» запланирована на 14 сентября.