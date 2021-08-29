Денис Черышев: Карпин мне звонил на днях. Немного познакомились

Полузащитник сборной России Денис Черышев поделился подробностями знакомства с новым тренерским штабом национальной команды во главе с Валерием Карпиным.

«С нового листа все начинается. С новым тренером, конечно, эмоции другие. Сейчас будет знакомиться потихоньку, хочется проявить себя.

Валерий Георгиевич Карпин звонил мне на днях, спрашивал о состоянии. То есть, немного познакомились. С Николаем Николаевичем Писаревым работали в молодежке. Виктор Савельевич Онопко - друг моего отца, так что тоже знакомы хорошо. Сейчас встретимся снова», - приводит слова Дениса «СЭ».

В сентябре сборная России под руководством Карпина проведет три встречи с командами Хорватии (1 сентября), Кипра (4 сентября) и Мальты (7 сентября).

После трех туров в группе Н отборочного турнира к чемпионату мира-2022 в Катаре россияне расположились на второй строчке, набрав шесть очков. По разнице мячей Россию опережает Хорватия, а тройку лучших замыкает Словакия, заработавшая пять очков.