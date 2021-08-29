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29 августа 17:04

«Локомотив» решил сменить главу медицинского департамента из-за травмы Миранчука

Ранее агент футболиста заявил, что именно руководитель медслужбы виновен в проблемах игрока.

В московском «Локомотиве» решили сменить главу медицинского департамента. Об этом сообщает «Чемпионат».

По информации источника, функционеры красно-зеленых сейчас ведут поиск кандидатов. Как только клуб определится с претендентом, Алексей Репетюк, нынешний директор меддепартамента железнодорожников, покинет свой пост.

Отмечается, что одной из причин такого решения стала ситуация с травмой полузащитника Антона Миранчука. Ранее Вадим Шпинев, агент игрока, подверг критике работу Репетюка, возложив на него вину за травму футболиста.

Добавим, что Миранчук является воспитанником академии «Локомотива». За московскую команду он 140 матчей, забил 31 гол и отдал 21 результативную передачу. В составе столичного клуба хавбек стал чемпионом России и четырехкратным обладателем Кубка страны.

Добавим, что в этом сезоне подопечные Марко Николича расположились на четвертом месте в таблице РПЛ, набрав 12 очков.

источник: Чемпионат.com
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