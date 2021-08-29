Форвард «Манчестер Юнайтед» Диалло отправится в аренду в «Фейеноорд» до конца сезона

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Амад Диалло находится в шаге от перехода в клуб чемпионата Нидерландов.

По информации журналиста Фабрицио Романо, «Фейеноорд» арендует 19-летнего ивуарийца до конца текущего сезона. Отмечается, что руководство «красных дьяволов» хочет отпустить футболиста в другую команду этим летом, чтобы предоставить форварду игровую практику.

Напомним, Диалло перешел в «МЮ» в январе 2021 года из «Аталанты» за 21,3 миллиона евро. Всего в составе «манкунианцев» он провел восемь матчей, забил один гол и отдал один ассист. Его контракт истекает летом 2025-го.