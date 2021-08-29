«Локомотив» договорился о переходе форварда «Утрехта» Керка

Форвард нидерландского «Утрехта» Гирано Керк продолжит карьеру в «Локомотиве». Об этом сообщает rtvutrecht.nl.

По информации источника, после матча с «Фейеноордом» его одноклубник Барт Рамселаар заявил, что «нужно только поставить подписи под контрактом».

В прошлом сезоне Керк принял участие в 36 матчах клуба, забив восемь голов и отдав четыре результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 6,5 миллиона евро. Действующее соглашение Гирано рассчитано до лета 2023 года.

Добавим, что Керк является воспитанником академии «Утрехта». Всего на его счету 175 игр, 42 мяча и 43 ассиста. Также он на правах аренды выступал за клуб «Хэлмонд Спорт».