Михаэль Цорк: Возможная продажа Холанда в «ПСЖ» за 200 миллионов евро? Мы футбольный клуб, а не банк

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк прокомментировал появившуюся новость о том, что «Пари Сен-Жермен» готов предложить 200 миллионов евро за трансфер нападающего клуба Эрлинга Холанда.

Ранее стало известно, что 21-летний норвежец отказался от перехода в парижскую команду и решил сосредоточится на выступлениях за «шмелей» до конца текущего сезона.

– Мы футбольный клуб, а не банк. Позиция команды по игроку достаточно четкая – сейчас ничего не изменилось. Понимаю, что до конца трансферного окна слухи подобного рода будут появляться. Однако я не хочу быть похожим на попугая и повторять одно и то же раз за разом, – цитирует Цорка Kicker.

Напомним Холанд выступает за дортмундцев с января 2020 года. В общей сложности он провел за клуб 64 матча, забил 63 гола и отдал 18 ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.