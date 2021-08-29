Гол Сона принес «Тоттенхэму» победу над «Уотфордом»

«Тоттенхэм» в домашней встрече третьего тура английской премьер-лиги обыграл «Уотфорд» со счетом 1:0.
Победный гол в данной игре на 42-й минуте забил нападающий Сон Хын Мин, который проводил двухсотый матч в составе своей команды.
Напомним, «Тоттенхэм» начал новый сезон чемпионата Англии с побед над «Манчестер Сити» (1:0) и «Вулверхэмптоном» (1:0), а «Уотфорд» обыграл «Астон Виллу» (3:2) и уступил «Брайтону» (0:2).
Добавим, что 11 сентября состоятся матчи «Кристал Пэлас» - «Тоттенхэм» и «Уотфорд» - «Вулверхэмптон».
АПЛ