Гол Сона принес «Тоттенхэму» победу над «Уотфордом»

Мужики! Как Россия отыграла у Швейцарии «-2» за полторы минуты до конца и вышла в финал ЧМ по пляжному футболу

На турнире в Лужниках сборная России одолела швейцарцев в серии пенальти и поспорит за третье золото ЧМ в своей истории.