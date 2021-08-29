«Анже» обыграл «Ренн» и возглавил лигу 1

«Анже» в домашнем матче четвертого тура французской лиги 1 победил «Ренн» со счетом 2:0.
Забитые мячи на свой счет записали марокканский защитник Софиан Буфаль (57-я минута игры) и нападающий Мохамед-Али Чо (88).
Таким образом, «Анже» набрал десять очков и возглавил турнирную таблицу чемпионата Франции по футболу, «Ренн» с пятью очками идет на восьмом месте.
В следующем туре, который состоится после паузы, связанной с матчами национальных сборных, «Анже» проведет гостевую встречу с «Брестом», а «Ренн» примет на своем поле «Реймс». Оба поединка пройдут 12 сентября.
Лига 1