Мойзе Кин успешно прошел медобследование перед возвращением в «Ювентус»

Нападающий ливерпульского «Эвертона» Мойзе Кин успешно прошел медобследование перед возвращением в туринский «Ювентусом». Об этом сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, «старая синьора» арендует 21-летнего игрока с опцией выкупа за 25 млн евро при определенных условиях.
В прошлом сезоне Кин на правах аренды выступал за «ПСЖ» и в 26 матчах чемпионата Франции забил 13 голов. Действующее соглашение форварда с «Эвертоном» рассчитано до лета 2024 года. Портал Transermarkt оценивает игрока в 35 млн евро.
Напомним, что Мойзе является воспитанником «Ювентуса». За туринцев он выступал до 2019 года. Всего он провел за итальянскую команду 21 встречу, отличившись восемью мячами. В составе клуба нападающий стал чемпионом Италии и обладателем Суперкубка страны.