«Унион» обыграл менхенгладбахскую «Боруссию»

Берлинский «Унион» в домашнем матче третьего тура немецкой бундеслиги победил менхенгладбахскую «Боруссию» со счетом 2:1.

На два гола хозяев в первом тайме за авторством защитника Нико Гисельманна (22-я минута встречи) и нигерийского форварда Тайво Авонийи (41) гости ответили лишь одним точным ударом полузащитника Йонаса Хофманна во второй половине игры (90).

Напомним, что «Унион» начал сезон с ничьих с «Байером» (1:1) и «Хоффенхаймом» (2:2), «Боруссия» разошлась миром с «Баварией» (1:1) и проиграла «Байеру».

11 сентября «Унион» примет «Аугсбург», а на следующий день менхенгладбахский клуб сыграет домашний матч с «Арминией».

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