«Торпедо» забило семь мячей «Металлургу», липецкий клуб ответил голом Арустамяна

Московское «Торпедо» на своем поле разгромило липецкий «Металлург» со счетом 7:1 в рамках восьмого тура ФНЛ.
В составе победителей хет-трик оформил форвард Амур Калмыков. Также по одному голу забили защитник Андрей Евдокимов, нападающие Мухаммад Султонов, Игорь Лебеденко и Михаил Маркин. У гостей отличился форвард Артур Арустамян.
Таким образом, московский клуб с 22 очками возглавил турнирную таблицу ФНЛ. Липчане расположились на 19-й позиции, набрав четыре очка.
В следующем туре «Торпедо» сыграет на выезде с калининградской «Балтикой», а «Металлург» примет дома красноярский «Енисей». Обе встречи состоятся 5 сентября.
источник: «Советский спорт»