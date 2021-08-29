Влашич согласовал пятилетний контракт с «Вест Хэмом»

Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич договорился о переходе в «Вест Хэм».

По данным журналиста Николы Скиры, 23-летний хавбек подпишет пятилетнее соглашение и будет получать четыре млн евро в год.

Daily mail утверждает, что ЦСКА получит за его уход 24,5 миллион евро. Еще 4,7 млн евро армейцам могут выплатить в качестве бонусов.

Добавим, что Влашич защищает цвета ЦСКА с августа 2018 года. За это время он принял участие в 108 встречах, забил 33 гола и отдал 21 ассист. Действующий контракт игрока рассчитан до лета 2024-го.