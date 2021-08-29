«Барселона» победила «Хетафе»

«Барселона» в домашней встрече третьего тура испанской примеры обыграла «Хетафе» со счетом 2:1.

У хозяев отличились полузащитник Серхи Роберто (2-я минута игры) и форвард Мемфис Депай (30).

У гостей забил нападающий Сандро Рамирес (19).

Напомним, что «Барселона» начала новый чемпионат с победы над «Реалом Сосьедадом» (4:2) и ничьи с «Атлетиком» (1:1), «Хетафе» проиграл «Валенсии» (0:1) и «Севилье» (0:1).

В следующем туре, который пройдет после паузы, связанной с играми национальных сборных, «Хетафе» примет «Эльче», а «Барселона» проведет выездной матч с «Севильей». Оба поединка пройдут 12 сентября.