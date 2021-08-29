ЦСКА договорился с «Вест Хэмом» о продаже Влашича

ЦСКА и лондонский «Вест Хэм» договорились о трансфере полузащитника Николы Влашича. Об этом сообщает «Чемпионат».

По данным источника, футболист подписал предварительный контракт с клубом английской премьер-лиги. Ранее сообщалось, что хорват проведет в новой команде пять лет и будет получать четыре млн евро в год.

По данным британских СМИ, ЦСКА получит за его уход 24,5 миллион евро. Еще 4,7 млн евро армейцам могут выплатить в качестве бонусов.

Добавим, что Влашич защищает цвета ЦСКА с августа 2018 года. За это время он принял участие в 108 встречах, забил 33 гола и отдал 21 ассист. Действующий контракт игрока рассчитан до лета 2024-го.