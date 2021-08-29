«Манчестер Юнайтед» победил «Вулверхэмптон», Варан отдал голевой пас в дебютном матче

В третьем туре чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» обыграл в гостях «Вулверхэмптон». Встреча завершилась со счетом 1:0.

Единственный гол на 80-й минуте забил форвард манкунианцев Мэйсон Гринвуд. Англичанин пройдя на дриблинге по правому краю, ворвался в штрафную и отправил мяч в нижний угол ворот. Ассистировал ему новичок команды Рафаэль Варан, проводивший свою дебютную игру.

Также первую встречу в основном составе начал еще один новобранец – Джэйсон Санчо. Вингер провел на поле 72 минуты, но результативными действиями не отметился.

Таким образом, команда Оле-Гуннара Сульшера, набрав семь очков, поднялась на третью позицию, а подопечные Бруну Лаже потерпели третье поражение подряд и расположились на 18-й строчке.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» примет «Ньюкасл». В этом матче, возможно, проведет первую игру после возвращения Криштиану Роналду. «Вулверхэмптон» сыграет на выезде с «Уотфордом». Оба поединка состоятся 11 сентября.