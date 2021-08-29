«Вольфсбург» победил «РБ Лейпциг» и вышел на первое место чемпионата Германии

В третьем туре чемпионата Германии «Вольфсбург» на своем поле переиграл «РБ Лейпциг» со счетом 1:0.
Единственный гол на 52-й минуте забил полузащитник «волков» Жером Руссильон.
Таким образом, команда Марка ван Боммела одержала третью победу кряду и с девятью очками вышла на первое место турнирной таблицы немецкой Бундеслиги. Подопечные Джесси Марша расположились на десятой позиции, набрав три очка.
В следующем туре «Вольфсбург» сыграет на выезде с «Гройтер Фюртом», а «РБ Лейпциг» дома примет мюнхенскую «Баварию». Обе встречи состоятся 11 сентября.
источник: «Советский спорт»