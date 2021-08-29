Месси остался в запасе на матч «ПСЖ» с «Реймсом»

Новичок «ПСЖ» Лионель Месси остался в запасе на матч четвертого тура чемпионата Франции с «Реймсом».
Форвард парижан Киллиан Мбаппе начнет игру с первых минут. Ранее сообщалось, что француз близок переходу в мадридский «Реал».
Нападающий Мауро Икарди и защитник Серхио Рамос пропускают матч из-за повреждений.
«ПСЖ»: Навас, Хакими, Керер, Маркиньос, Диалло, Гейе, Вейналдум, Верратти, Ди Мария, Мбаппе, Неймар. Матч
«Реймс» - «ПСЖ» состоится сегодня, 29 августа, и начнется в 21:45 по московскому времени. Встреча пройдет на стадионе «Огюст Делон».